Am Rosenmontag 2021 zeigte Jacques Tilly auf einem Wagen einen polnischen Mann, der mit einem Kreuz einen Pflock in den Brustkorb einer Frau treibt. In Verbindung mit der Aufschrift „Abtreibungsrecht“ sollte sicherlich eine Assoziation zu Jaroslaw Kaczynksi, hergestellt werden.

Polnische Diplomaten kritisierten dies.

Tilly antwortete, dass „dieser Wagen ja auch treffen sollte, der sollte die Regierung treffen, sollte das Verfassungsgericht treffen und wenn die sich aufregen, dann ist das ein Zeichen, dass das gelungen ist."

Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER merkt dazu an: „Was für eine Leistung. An Polen, Russland, USA übt Tilly scharfe Kritik. Warum hat er sich in ähnlicher Heftig- und Deftigkeit nicht Beispiele aus Deutschland vorgenommen? Gab es hier in den letzten 12 Monaten gar nichts, was einen Narren wie Jacques Tilly hätte motivieren können, hier den da oben den Spiegel vorzuhalten oder, wie er sich ausdrückte, zu grillen oder zu treten? Soll man nicht erst im eigenen Garten aufräumen, um dann klarer zu sehen, wie man es auch anderenorts tun könnte? Wo ist der Tilly, der den Düsseldorfer Oberen die Leviten liest? Ich rufe ihm zu: Guck 2022 wieder an Rhein, Main, Donau und Spree vorbei.“

Foto: pixabay