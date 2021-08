12.08.2021, 11:35 Uhr

Impfstart an weiter-

führenden Schulen

Foto: Pixabay (bearbeitet von Bruni R.)

hochgeladen von Bruni Rentzing

Schülerinnen und Schüler...

können sich ab Mittwoch, 25. August, an elf Schulstandorten

in Düsseldorf gegen das Coronavirus impfen lassen.

Im Vorfeld erfolgt eine Abfrage der impfinteressierten Schülerinnen

und Schüler und eine Aufklärung. Das ist das Ergebnis von Absprachen

zwischen dem Impfzentrum, Sprechern der Schulformen und dem Amt

für Schule und Bildung.

hochgeladen von Bruni Rentzing

"Die Impfung an den weiterführenden Schulen erfolgt in dafür geeigneten

Räumlichkeiten und nicht über das Impfmobil", sagt Stadtdirektor und

Krisenstabsleiter Burkhard Hintzsche. "Wir haben Standorte ausgewählt,

die von umliegenden Schulen angefahren werden können. So bieten wir den

größtmöglichen Komfort:

Die Impfung kommt zu den interessierten Schülerinnen und Schülern!"

Foto: Pixabay (bearbeitet von Bruni R.)

hochgeladen von Bruni Rentzing

Impfung an weiterführenden Schulen

Um ein niedrigschwelliges Angebot und kurze Wege für die Schülerinnen und

Schüler sicherzustellen, wurde in den Stadtbezirken jeweils mindestens ein

zentraler Schulstandort ausgewählt. Lediglich für den Stadtbezirk 5 ist aufgrund

der Nähe zum Impfzentrum in der Merkur Spiel-Arena kein eigener Standort

vorgesehen.

Die Schulstandorte sind:

Stadtbezirk 1: Leibniz-Gymnasium, Scharnhorststraße 8

Leibniz-Gymnasium, Scharnhorststraße 8 Stadtbezirk 2: Werner-von-Siemens-Realschule, Rethelstraße 13

Werner-von-Siemens-Realschule, Rethelstraße 13 Stadtbezirk 3: Lore-Lorentz-Schule, Fürstenwall 100

Lore-Lorentz-Schule, Fürstenwall 100 Heinrich-Hertz-Berufskolleg, Redinghovenstraße 16

Joseph-Beuys-Gesamtschule, Siegburger Straße 149

Stadtbezirk 4: Cecilien-Gymnasium, Schorlemer Straße 99

Cecilien-Gymnasium, Schorlemer Straße 99 Stadtbezirk 6: Heinrich-Heine-Gesamtschule, Graf-Recke-Straße 170

Heinrich-Heine-Gesamtschule, Graf-Recke-Straße 170 Stadtbezirk 7: Gymnasium Gerresheim, Am Poth 60

Gymnasium Gerresheim, Am Poth 60 Stadtbezirk 8: Dieter-Forte-Gesamtschule, Heidelberger Straße 75

Dieter-Forte-Gesamtschule, Heidelberger Straße 75 Stadtbezirk 9: Gymnasium Koblenzer Straße, Theodor-Litt-Straße 2

Gymnasium Koblenzer Straße, Theodor-Litt-Straße 2 Stadtbezirk 10: Schloss-Gymnasium Benrath, Hospitalstraße 45

Interessierte Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahren...

können sich zwischen dem 25. August und 2. September werktags

zwischen 11 und 18 Uhr auf dem jeweiligen Schulgelände impfen lassen.

Vier Wochen später werden in der Zeit vom 22. September bis 1. Oktober

die Zweitimpfungen durchgeführt. Die Schülerinnen und Schüler erhalten

die notwendigen Impfunterlagen durch die Schulen.

Alle Sorgeberechtigten sollten dann, sofern sie die Impfung ihres Kindes

wünschen, die Unterlagen unterschreiben und auf Vollständigkeit prüfen.

Die Unterlagen und Informationen für Schulen und Eltern sind bereits

vorbereitet und werden vom Amt für Schule und Bildung finalisiert.

hochgeladen von Bruni Rentzing



Für die Impfung der Schülerinnen und Schüler...

wird das Vakzin des Unternehmens Biontech verwendet.

Vorsorglich werden aber auch die anderen Impfstoffe mitgeführt,

falls sich volljährige Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte oder

Beschäftigte der Schulen sich mit einem anderen Impfstoff

impfen lassen möchten.

hochgeladen von Bruni Rentzing



Impfung an Berufskollegs

Auch Schülerinnen und Schüler an Berufskollegs erhalten

die Möglichkeit, sich auf dem Schulgelände gegen das Coronavirus

impfen zu lassen.

Dazu wird das Impfmobil der Stadt Düsseldorf von Mittwoch bis Freitag,

18. bis 20. August, zwischen 11 und 18 Uhr Berufskollegs anfahren.

Die genauen Standorte werden derzeit mit dem Amt für Schule und Bildung

abgestimmt. Auch an den Berufskollegs erfolgt die Zweitimpfung vier Wochen

später, vom 15. bis 27. September.

Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf

***

Bleibt gesund!