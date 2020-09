Nachdem unsere geplante Donaureise coronabedingt abgesagt wurde, machten wir einen Trip an die Ostsee, zur Sonneninsel Usedom...und wir wurden nicht enttäuscht. Usedom ist nach Rügen die zweitgrößte deutsche Insel. Ein kleiner Teil im Osten mit dem Hauptort Swinemünde gehört heute zu Polen. Usedoms Attraktionen sind die kilometerlangen weißen Sandstrände, Mischwälder, die bis an die Küste reichen, Binnenseen und die historische Architektur in den "Kaiserbädern". Das Wetter spielte gut mit, so dass sogar ein richtiger Strandtag mit Baden in der Ostsee möglich war.

Die Kaiserbäder

prachtvolle Bäderarchitektur

hochgeladen von Margot Klütsch

Gefördert vom preußischen König, begann der Badebetrieb auf Usedom bereits 1824 im größten Ort der Insel, in Swinemünde. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts setzte ein regelrechter der Bade-Boom ein, zunächst in Heringsdorf und Ahlbeck, das Fischerdorf Bansin folgte erst 1897. Mit der Eisenbahnverbindung Berlin-Swinemünde (seit 1876) wurde Usedom zur sprichwörtlichen "Badewanne der Berliner". Hier traf sich die Society der Hauptstadt: Neben Adel und Geldadel auch Künstler, Musiker und Schrifsteller.

Die prachtvolle Bäderarchitektur der Gründerzeit

hochgeladen von Margot Klütsch

In der Gründerzeit entstanden prächtige Villen, Hotels und ganze Straßenzüge im Stil der sogen. Bäderarchitektur. Sie wurden nach der Wende saniert und restauriert. 2005 schlossen sich Heringsdorf, Ahlbeck und Bansin zu den "Dreikaiserbädern" zusammen.

Heringsdorf

Die neue Seebrück in Heringsdorf (1995)

hochgeladen von Margot Klütsch

Im ältesten und größten der Dreikaiserbäder ging der Adel aus und ein, auch Kaiser Wilhelm II. war regelmäßiger Gast. In den 1890er Jahren wurde die Seebrücke mit Türmen und Kolonnaden errichtet. Sie verfiel nach dem Zweiten Weltkrieg, brannte 1957 ab und wurde 1995 durch einen modernen Neubau ersetzt, der allerdings nicht den Charme der älteren Architektur hat.

Ahlbeck

Blick vom Riesenrad auf die historische Seebrücke von Ahlbeck

hochgeladen von Margot Klütsch

In Ahlbeck ging es bescheidener und bürgerlicher zu als In Heringsdorf. Aber auch hier gibt es aufwändige Villen und Hotels. Besonders attraktiv ist die historische Seebrücke, im Kern von 1898. Sie ist die älteste Seebrücke Deutschlands.

Über Ahlbeck mit dem Riesenrad

hochgeladen von Margot Klütsch

Vom Riesenrad an der Strandpromanade hatten wir einen herrlichen Rundblick auf Ahlbeck.

Bansin

Seebrücke von Bansin

hochgeladen von Margot Klütsch

Seebrücke von Bansin

hochgeladen von Margot Klütsch

Seebrücke von Bansin

hochgeladen von Margot Klütsch

Wir wohnten im ruhigen ehemaligen Fischerdorf Bansin mit traumhaftem Blick auf das Meer und die hölzerne Seebrücke, an der die Schiffe u.a. zur Rundfahrt durch den Hafen von Swinemünde anlegen. Auch in Bansin kommen Freunde der Bäderarchitektur auf ihre Kosten.

Polen

An der deutsch-polnischen Grenze symbolisiert die Klammer aus Edelstahl das Zusammenwachsen der beiden Länder.

hochgeladen von Margot Klütsch

Die 12 KM lange Europa-Promenade führt am Strand entlang direkt nach Polen. Wir befuhren diese wunderbare, von Wald gesäumte Fahrradstrecke und waren berührt von der Skulptur am Grenzübergang, die die Zusammengehörigkeit beider Länder symbolisiert.

Kultur und Hinterland

hochgeladen von Margot Klütsch

Die Zeit reichte nicht, um das Innere von Usedom ausführlich zu erkunden. Die Eindrücke vom unberührten Hinterland um den Schloon- und Gothensee haben uns gut gefallen.

In der Villa Zander in Heringsdorf wohnte Lyonel Feinigner. Die Feininger-Fahrrad-Tour führt über die Insel zu Feiningers Motiven.

hochgeladen von Margot Klütsch

Und auch die Feininger-Tour konnten wir nur teilweise abfahren. Sie umfasst auf 56 Kilometern 43 gekennzeichnete Stationen, an denen der deutsch-amerikanische Maler Motive für seine Arbeit fand. Vielleicht beim nächsten Mal?

Ich habe so viele interessante und schöne Eindrücke auf Usedom gesammelt, dass die Fotostrecke ziemlich lang geraten ist. Deshalb wünsche ich viel Freude und Geduld beim Anschauen.