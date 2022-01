Am Ende meiner kleinen Radwandertour (s. hier) , ich war schon auf dem Heimweg, wurde ich noch mit einem herrlichen Sonnenuntergang belohnt. Beim Blick in den Himmel entschloß ich mich spontan, noch einen kleinen Umweg zu fahren. An verschieden Stellen hielt ich an und zückte meine Kamera. Das Ergebnis seht ihr hier….