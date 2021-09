Die Anschläge vom 11. September 2001 sind der größte Terrorakt in der Geschichte der westlichen Welt. Fast 3.000 Menschen starben, als islamistische Bomber drei Flugzeuge in das World Trade Center und das Pentagon steuerten.

Jeder, der an diesem Tag gelebt hat, weiß bis heute genau, wann und wo er an diesem Tag diese schreckliche Nachricht hörte.

Im stillen Gedenken an alle Opfer dieser Anschläge zeige ich Ihnen heute ein Bild von dem Ort, an dem so viele Menschen sinnlos ihr Leben aufgeben mussten. Ground Zero.

Bleibt trotzdem neugierig

Euer

Daniel