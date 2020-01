Keine Methodisten mehr in Duisburg

In Duisburg geht es 1 Kirchengemeinde weniger. "Na und?" werden viele Leser fragen. "Was geht mich das an?" Erstmals nichts. Und doch sehr viel. In Hamborn endet nämlich ein Stück Kirchengeschichte, als die evangelisch-methodistische Gemeinde im Januar 2020 beschließt, sich zum 31. März diesen Jahres aufzulösen. Nach über 100 Jahren ist zumindest der Erwachsenenbereich nicht mehr überlebensfähig. Überalterung, interne Zwiste sowie Massenaustritte führten in den vergangenen 25 Jahren dazu, daß immer mehr Bereiche der Gemeinde weggebrochen sind. Der krankheitsbedingte Ausfall des Gemeindepfarrers brach der Gemeinde dann endgültig das Genick.

Einen Lichtblick gibt es allerdings. Die Keller-Kinder um Margret und Walter Bloch sollen - soweit es geht - weitergeführt werden. Wünschen wir ihnen Gottes Segen für die weitere Arbeit.