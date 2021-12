Kolumne: Gottesfurcht

Die Gottesfurcht wird auch Eusebie genannt. Der Respekt sowie die Ehrfurcht vor Gott sind damit gemeint.

Gotthold Gottlieb Gottfried?

Ja, Ki Ra, meine vergötterte Ehefrau?

Wie kommst du zu diesen vielen Vornamen mit Gottesbezug?

Meine Eltern waren sehr gläubige Menschen, Christen, um genau zu sein. Als ich dann zur Welt gekommen bin, sollte alle Welt von ihrem Glauben wissen.

Aber waren dann nicht einen Namen wie Johannes (der Täufer), Markus (der Evangelist) oder Andreas (der Jünger)?

Keine Ahnung. Würden sie noch leben, könnten wir sie ja selbst fragen. Sie sind aber leider schon auf dem Friedhof...

Ja, leider. Ich habe sie ja so nie kennenlernen können. Hast du aber mal überlegt, die Religion zu wechseln, also beispielsweise Jude oder (wie ich) Buddhist zu werden.

Um Himmels willen, ein. Dann würde es keine Ostereier mehr geben und keinen Gänsebraten zu Weihnachten.

Wäre das denn sehr schlimm?

Für mich persönlich schon. Es geht mir aber nicht nur um die Äußerlichkeiten. DIe BIbel ist so eine Art Kompaß in meinem Leben. Er sagt mir, was richtig und was verkehrt ist. In euren buddhistischen Tempeln habe ich bislang so etwas noch nicht gefunden. Der Buddhismus ist mir einfach zu kompliziert,.

(Zeitungsartikel)

Im buddhistischen Tempel Thror gab es gestern eine groß angelegte Polizeirazzia. Sie richtete sich gegeb einen vermeintlichen Spionagering des theokratischen Königreichs Thaos.