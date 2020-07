Tiefe Trauer, Schmerz, Fassungslosigkeit: Auch eine Dekade nach der Loveparade-Katastrophe am 24. Juli 2010 ist diese "eine offene Wunde am Herzen der Stadt und des Landes", so Ex-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft jüngst bei ihrer Rede zum zehnjährigen Gedenken im Landtag NRW. Und diese Wunde habe sich nicht geschlossen, sagte Kraft, seit 2018 Mitglied im Kuratorium der Stiftung Duisburg 24.7.2010.

Stimmt. Wie hätte sich eine solche Wunde auch schließen können, wenn der jahrelange Prozess am Landgericht Duisburg kurz vor dem zehnten Jahrestag ohne Urteil endet, niemand juristisch zur Verantwortung gezogen wird, die Schuld-Frage offen bleibt? Nicht nur für die Angehörigen der Opfer und die Überlebenden schwer zu verstehen, unerträglich.

So bleibt wohl nur eins, um den Opfern den Respekt zu zollen, der ihnen aus tiefstem Herzen gebührt: sie niemals zu vergessen, das unfassbare Geschehen nicht aus dem Gedächtnis zu verlieren. Vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass sich so ein Grauen nicht wiederholt!