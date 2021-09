Am Tag des offenen Atelier in Duisburg-Meiderich öffnet die

rotten art factory@gallery zum zweiten Mal ihre Pforten für kunstinteressierte Besucher.

Hinter diesem Namen verbirgt sich eine Künstlergruppe, bei denen Malerei und Fotografie zu sehen ist. Es handelt sich um den Fotografen Peter Weber, der auch Vorsitzender der Meidericher Kulturwerkstatt ist, den Lehrer Dirk Dijksma und den Künstler Cho Arte.

In diesem Jahr konnte die rotten art factory@gallery den bekannten Maler, Sprayer und Digitalkünstler Stefan Becker Schmitz als Gast gewinnen, von dem sechs neue Arbeiten zu sehen sind. Becker Schmitz stellt zur gleichen Zeit eine virtuell belebte Skulptur im Lehmbruck Museum Duisburg und zahlreiche Bilder in der Galerie Köppe Contemporary in Berlin aus.

Der Fotograf Peter Weber zeigt eindrückliche Porträts und Landschaftsaufnahmen.

Dirk Dijksma wird durch einen unbändigen Schaffensdrang und große Produktionsfülle ausgezeichnet, wobei seine Spezialität Übermalungen von Fotografien und anderen Malern sind.

Der Künstler Cho Arte hat die alte Tradition der Hinterglasmalerei wieder aufgegriffen, wobei seine Motive aber ganz modern und dem digitalen Zeitalter entnommen sind.

Für Livemusik und Catering ist gesorgt.

Sie finden die rotten_art_factory@gallery in der Gabelsbergerstraße 19 Hinterhof, Duisburg Meiderich, in der Nähe der U-Bahn Haltestelle auf dem Damm. Geöffnet sind die Räume am 25. September. von 14-20 Uhr und 26. September von 12-18 Uhr.