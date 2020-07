Die Nutzung der Stadtbibliothek wird aufgrund der Änderung der Coronaschutzverordnung etwas einfacher. Ab sofort müssen sich Kunden, die ausschließlich Medien abholen oder zurückgeben möchten, am Eingang nicht mehr registrieren.

Auch die Rückgabe der Eintrittskarten für die ausgefallenen Veranstaltungen der Stadtbibliothek im März und April kann am jeweiligen Ausgabeort ohne Registrierung erfolgen.

Die Anzahl der Bürger, die sich gleichzeitig in der Bibliothek aufhalten dürfen, und die mögliche Aufenthaltsdauer sind nach wie vor leider begrenzt. Dies ist abhängig von der Größe der jeweiligen Bibliothek. In der Zentralbibliothek dürfen Kunden sich nun bis zu zwei Stunden lang aufhalten.

Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung, die Einhaltung der Abstandsregeln und die Beachtung der allgemeinen Hygienehinweise sind weiterhin erforderlich.

Die Öffnungszeiten der Zentralbibliothek sind montags von 13 bis 19 Uhr, dienstags bis freitags von 11 bis 19 Uhr sowie samstags von 11 bis 16 Uhr. Die Kinder- und Jugendbibliothek öffnet bis zum Ende der Sommerferien zu den gleichen Zeiten.

Die Bezirksbibliotheken Walsum, Hamborn, Meiderich und Rheinhausen sind dienstags bis freitags von 10.30 bis 13 und von 14 bis 18.30 Uhr geöffnet sowie samstags von 10 bis 13 Uhr. Die Bezirksbibliothek Buchholz bietet weiterhin einen Bib-to-go Service an. Während vorgenannter Zeiten können Medien unter Tel. 0203/283-7053 vorbestellt und nach Terminvereinbarung abgeholt werden.

Weitere Informationen rund um die Stadtbibliothek Duisburg gibt es telefonisch unter Tel. 0203/ 283-4218 oder im Internet unter www.stadtbibliothek-duisburg.de.