Ca. 150 Künstler*innen machen mit

Während in der Innenstadt Lack und Chrome auf Besucher warten lockt Offenes AtelierDU 2021 mit Öl- und Acrylfarben und anderen Materialien. Anders als die Besucher von Lack und Chrome, die mit den ausgestellten Autos letztlich nur das zu sehen bekommen, was ohnehin auf unseren Straßen herum fährt, können die Besucher der an Offenes AtelierDU 2021 teilnehmenden ca. 150 Künstler*innen auch in diesem Jahr wieder an zwei Wochenenden aufgeteilt nach Stadtteilen sich an originalen (und originellen) Kunstwerken erfreuen, die im öffentlichen Raum sonst eher nicht zu sehen sind. Auch in diesem Jahr konnten viele Duisburger Künstler ihre neuen Werken nicht wie in vorpandemischen Zeiten in Ausstellungen präsentieren.

So auch Serap Riedel, die ihr Atelier in der Stresemannstraße 16 am ersten der zwei Wochenenden am 25. und 26. September geöffnet hatte. "Eine schon vor Jahren für das erste Halbjahr fest vereinbarte mehrmonatige Ausstellung in Recklinghausen konnte ebenso nicht stattfinden," sagt sie, "wie 2020 abgesagte Ausstellungen nicht nachgeholt werden konnten. So habe ich mich in Duisburg nur am 8. Mai an den Aktionen Das Stelenfeld und am 14. und 15. August Das Stelenfeld beim Platzhirsch beteiligen können, wo ich eine von mir gestaltete Stele zeigen konnte, und an der sehr kurzfristig organisierten Gemeinschaftsausstellung von postkartengroßen Werken Gruß aus Duisburg im Juli im S1 mit zwei Bildern."

Ihre Werke waren in Mailand und Monaco zu sehen.

"Während in der Türkei keine Ausstellung möglich war, konnte ich immerhin in März/April in Mailand im Rahmen der Ausstellung GAIA The Origin in der MADS Gallery einige Werke zeigen und war Ende August auf der International Contemporary Art Fair in Monaco vertreten."

"Aber ich habe hier und bei meinem Aufenthalt in der Türkei viel geschafft." So bietet Serap Riedel für die interessierten Besucher an diesem Wochenende für einige Werke eine Ausstellungspremiere. Auch in diesem Jahr ist ein großformatiges Bild erst im Laufe der Woche fertig geworden. Ich darf die Künstlerin mit diesem Bild präsentieren, welches wieder gänzlich anders ist, als das im letzten Jahr kurz vor der Atelieröffnung fertiggestellte.

Serap Riedel mit ihrem jüngsten Werk, 220x120, Acryl auf Leinwand

Es ist aber auch anders, als im ersten Halbjahr entstandene Bilder, von denen ich hier einige zeigen darf. Neben den neuen war auch wieder eine Auswahl älterer Arbeiten zu sehen.

Künstleratelier Serap Riedel

Stresemannstr. 16

47051 Duisburg

info@atelier-serap.de

www.atelier-serap.de

Instagram: @serapriedel