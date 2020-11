Immer freitags können Zweifler, Unsichere, Kirchennahe oder solche, die es werden möchten, in der Eintrittsstelle an der Duisburg Salvatorkirche mit Pfarrern ins Gespräch kommen und über die Kirchenaufnahme reden.

An den November-Freitagen wären Pfarrer Jürgen Muthmann, Pfarrer Stephan Blank, Prädikant Jürgen Lagoda und Pfarrerin Sabine Schmitz vor Ort gewesen. Corona-Pandemie-bedingt schließt der Kirchenkreis jedoch die Eintrittsstelle für diesen Monat.

Sollte sich die Situation bessern, können Besucher die Eintrittsstelle im Dezember freitags wieder besuchen, aber auch dann nur mit Mund-Nasen-Bedeckung und unter Beachtung der Hygiene- und Schutzbestimmungen der Salvatorkirche (www.salvatorkirche.de).