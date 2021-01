Der Landwirt Rainer Frank und ein Freund aus Keppeln bei Uedem hat nur aus Hufeisen ein kompletten Trecker in 1:1 aus Hufeisen nachgebaut.

Bauzeit war ein ganzes Jahr.

Die Hufeisen in verschiedenen Größen ( von ganz klein bis riesig groß ) bekam er von einem befreundeten Hufschmied für kleines Geld.

Pünktlich zu Weihnachten war das Werk dann endlich fertig und steht jetzt auf der großen Wiese vor dem Haus und ist abends wunderschön Illuminiert.

Danke für die Unterstützung von Rainer & Andrea Frank an dem Abend