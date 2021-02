Das hübsche Löwenkopfkaninchen Hetty ist aufgeschlossen und neugierig. Sie zeigt sich aber auch schon mal dominant und drückt selbstbewusst aus, wenn sie etwas nicht will – deshalb möchte das Tierheim Duisburg sie nicht zu Kindern vermitteln.

Hettys langes, schönes Fell bedarf der regelmäßigen Pflege, damit es nicht verfilzt. Zudem wurde Hetty vor kurzem vom ärztlichen Dienst des Tierheims Duisburg kastriert - sie hatte stark abgebaut. Eine Untersuchung ergab, dass sie zwei Mammatumore hat. Diese wurden entfernt, Hetty geht es nun wieder super.

Hetty würde sich riesig über die Gesellschaft eines schon vorhandenen Böckchens freuen. Da es jetzt noch kalt ist, sollte sie in Innenhaltung leben. Ab dem Frühjahr, bei stabilen wärmeren Temperaturen, kann sie auch an Außenhaltung gewöhnt werden. Anfänger sollten sich ausreichend über die Kleintierhaltung informieren. Das Tierheim behält sich vor, seine Kleintiere nicht in reine Käfighaltung zu vermitteln, da diese nicht artgerecht ist.

Wer sich dieses Tier interessiert, sendet an das Tierheim per ausreichend frankierter Post oder E-Mail einen ausgefüllten Interessenten-Fragebogen, der auf der Homepage als Download bereitsteht. Danach nimmt das Tierheim Kontakt auf, um den weiteren Ablauf zu besprechen.

Kontakt:

Städtisches Tierheim Duisburg,

Lehmstraße 12 in Neuenkamp,

www.duisburger-tierheim.de,

E-Mail: info@duisburger-tierheim.de