Kangaltypisch ist Pascha ein sehr souveräner und selbstbestimmter Hund, den so schnell nichts aus der Ruhe bringt, der sich aber auch nicht so gerne etwas sagen lässt. Der etwa fünf Jahre alte Hund wartet im Tierheim Duisburg auf ein neues Zuhause.

Im Grunde sehr nett und gemütlich, wird der Rüde manchmal etwas distanzlos. Nicht unbedingt schön, wenn so ein Riese einem die Pfoten auf die Schultern legt und einem tief in die Augen schaut. Noch unangenehmer wird es, wenn er sein Gegenüber austesten will oder beim Spaziergang seinem Jagdtrieb nicht nachkommen kann und die daraus resultierende Frustration wächst. Da kann es schon mal zum Zähne fletschen, Anknurren und in die Arme zwicken kommen. Deshalb ist es besser, Pascha mit einem Maulkorb auszuführen. Möglich, dass sich dieses Verhalten in einem neuen Zuhause, bei wachsender Vertrautheit und regelmäßigem Training gibt.

Interessierte sollten körperlich fit sein und die Kraft haben, Pascha in jeder Situation nicht nur halten, sondern auch kontrollieren zu können. Eine wirklich artgerechte Haltung für diese große Hunderasse ist in der Stadt schwer möglich. Sein neues Zuhause sollte auf jeden Fall einen großen Garten oder Hof haben; vielleicht auch eine Hundeklappe, damit Pascha entscheiden kann, ob er sich drinnen oder draußen aufhalten möchte. Für Pascha sucht das Tierheim ein ebenerdiges Zuhause ohne Kinder, Katzen und Kleintiere.

Kontakt:

Tierheim Duisburg, Lehmstraße 12 in 47059 Duisburg-Neuenkamp, Tel. 0203/9355090, E-Mail: info@duisburger-tierheim.de

Öffnungszeiten:

• Di., Mi. und Fr.: 15 bis 18 Uhr

• Sa., So., Feiertage: 15 bis 17 Uhr

• Mo. und Do.: geschlossen (auch feiertags)

Telefonische Erreichbarkeit

• Di., Mi. und Fr.: 12 bis 18 Uhr

• Sa., So., Feiertage: 12 bis 17 Uhr

• Mo. und Do.: 12 bis 17 Uhr