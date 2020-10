Jetzt trifft man wieder auf gelbblühende Felder. Hierbei handelt sich jedoch um Senf und nicht, wie von vielen irrtümlich angenommen wird, um Raps.

hochgeladen von Renate Schuparra

Beide Pflanzen gehören zur Familie der Kreuzblütler, beide blühen gelb und auch die Blätter ähneln sich. Ein paar unauffällige Unterschiede lassen sich jedoch an den Blättern trotzdem feststellen: Senfblätter sind am Rand stärker gezackt und oft auch stärker gefiedert als Rapsblätter. Eine weitere Gemeinsamkeit ist die Wuchshöhe von 30 bis 150 bzw. 180cm. Das Hauptunterscheidungsmerkmal ist die Blütezeit, denn Raps und Senf blühen eigentlich nie gleichzeitig. Während Raps seine Blütezeit in den Monaten April und Mai hat, blüht Senf im Sommer, meist ab August, seltener auch schon im Juli oder Juni.

Bei meiner Tour in der letzten Woche musste ich einfach mal wieder zu meiner Kamera greifen, um das leuchtende Gelb einzufangen…