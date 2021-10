Herbst ist, wenn kürbiszeit ist.

In vielen Farben und Größen ob zur Dekoration oder für den Topf, alles ist möglich und reine Geschmackssache.

Hier zum Beispiel auf dem Hof Buchholz in Mülheim Stadt Grenze Essen kettwig ist eine riesengroße Auswahl zu sehen.

Jung und Alt haben hier ihre Freude.

Muss man gesehen haben.

Tolles farbiges Erlebnis in der Herbstzeit.