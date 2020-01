Widderkaninchen Silver und Widder-Löwenkopfkaninchen-Mix Schöni suchen zusammen ein neues Zuhause. Sie sind seit Mitte Dezember im Tierheim Duisburg.

Beide sind sehr lieb. Silver (weiß-grau) hat ein ruhiges Wesen, ist sehr menschenbezogen und lässt sich problemlos auf den Arm nehmen. Schöni ist die Chefin der beiden, sie ist recht selbstbewusst und kann sich auch schon mal etwas zickig verhalten. Mit ihrer freundlichen, unkomplizierten Art wären die beiden für Anfänger in der Kleintierhaltung geeignet. Schöni und Silver leben momentan in Innenhaltung, ab dem nächsten Frühjahr könnte man sie auch an Außenhaltung gewöhnen.

Interessierte sollten sich ausreichend über die Kleintierhaltung informieren, vor allem was die Größe und die Ausstattung des Geheges betrifft, die richtige Ernährung und die nötige Beschäftigung.

Alle Kaninchen im Tierheim sind gültig gegen Myxomatose und RHD 1+2 geimpft.

Kontakt:

Tierheim Duisburg, Lehmstraße 12 in 47059 Duisburg-Neuenkamp, Tel. 0203/9355090, E-Mail: info@duisburger-tierheim.de

Öffnungszeiten:

• Di., Mi. und Fr.: 15 bis 18 Uhr

• Sa., So., Feiertage: 15 bis 17 Uhr

• Mo. und Do.: geschlossen (auch feiertags)

Telefonische Erreichbarkeit

• Di., Mi. und Fr.: 12 bis 18 Uhr

• Sa., So., Feiertage: 12 bis 17 Uhr

• Mo. und Do.: 12 bis 17 Uhr