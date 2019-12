Bei uns anne Ruhr fließt der Fluß

auch schon mal auf drei Ebenen.

In Mülheim / Ruhr,- am Wasserbahnhof,-

hörte ich heute auf der gesamten Uferlänge

ein schönes beruhigendes sanftes Wellenrauschen,-

und beneidete die Anwohner,

die unmittelbar an der Uferpromenade

ihr Domizil unterhalten um diesen Genuß.