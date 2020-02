Franklin kam Anfang Januar als Fundtier ins Tierheim Duisburg. Der kleine Rüde war zu dem Zeitpunkt etwa drei Monate alt. Franklin ist ein absoluter „Gute-Laune-Hund“, immer fröhlich, neugierig, sehr lebhaft und verschmust. Fremde Menschen und Artgenossen muss er erst einmal kennenlernen, danach aber werden sie freundlich und stürmisch begrüßt.

Da er Probleme mit dem linken Auge hat, kam Franklin zur Untersuchung in die Tierklinik. Es wurde eine Lidspaltenentwicklungsstörung festgestellt. In ein paar Wochen wäre ein operativer Eingriff möglich. Ob das Auge später eingeschränkt ist, lässt sich frühestens nach der OP sagen.

Das Tierheim möchte Fran-lin gerne in einen Haushalt ohne kleine Kinder vermitteln. Interessierte sollten wissen, dass Welpen nicht nur viel Freude, sondern auch viel Arbeit machen, denn sie müssen konsequent und liebevoll erzogen und mit allen Dingen des Alltagslebens vertraut gemacht werden. Da es für Franklin zu viel Stress bedeutet, mehrmals am Tag aus der Quarantäne geholt und vorgestellt zu werden, werden Interessierte gebeten, das Tierheim im Vorfeld telefonisch oder per E-Mail zu kontaktieren und einen Interessentenbogen auszufüllen. Es wird dann zeitnah einen Termin zum Kennenlernen vereinbart.

Kontakt:

Tierheim Duisburg, Lehmstraße 12 in 47059 Duisburg-Neuenkamp, Tel. 0203/9355090, E-Mail: info@duisburger-tierheim.de

Öffnungszeiten:

• Di., Mi. und Fr.: 15 bis 18 Uhr

• Sa., So., Feiertage: 15 bis 17 Uhr

• Mo. und Do.: geschlossen (auch feiertags)

Telefonische Erreichbarkeit

• Di., Mi. und Fr.: 12 bis 18 Uhr

• Sa., So., Feiertage: 12 bis 17 Uhr

• Mo. und Do.: 12 bis 17 Uhr