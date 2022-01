Die Autobahn GmbH markiert am Samstag (22. Januar) von 8 Uhr bis 17 Uhr auf der A42 zwischen den Anschlussstellen Neumühl und Beeck in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort in der Baustelle die Fahrbahn neu. Während gearbeitet wird, ist nur ein Fahrstreifen frei. Sollte die Fahrbahn zu nass oder zu kalt zum Bekleben sein, finden die Arbeiten zu einem anderen Zeitpunkt statt.