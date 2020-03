Kita-Schließungen wegen Corona

Kita-Schließungen ab 16. März nach Beschluss der Landesregierung

Die Landesregierung hat beschlossen, dass ab Montag bis zunächst 19. April (EndeOsterferien) alle Kitas geschlossen bleiben. Sofern betroffene Eltern zuhause keine Möglichkeit zur Betreuung haben, bietet die Stadt die Möglichkeit einer Notbetreuungan. Dieses Angebot gilt für doppelt berufstätige Elternpaare sowie Alleinerziehendein Beschäftigungsverhältnissen folgender Berufsgruppen: Kranken- undPflegebereich (zum Beispiel Altenpfleger, Krankenpfleger, Ärzte, Apotheker), Sicherheit und Ordnung (zum Beispiel Polizisten, Feuerwehrleute,Ordnungsamtsmitarbeiter) und Erziehungsbereich (zum Beispiel Mitarbeiter in Kindertagesstätten und in stationären Jugendeinrichtungen). Aufgrund notwendiger, umfangreicher Organisationsarbeiten zur Erfassung destatsächlichen Bedarfes, Umstrukturierung der Dienstpläne und Einrichtung der Notgruppen findet in den städtischen Kindertageseinrichtungen am Montag, 16. März sowie Dienstag, 17. März keine Betreuung statt. Die Mitarbeiter werden jedochvor Ort sein, um von den Eltern Arbeitgebernachweise (aus denen hervorgeht, dass der Arbeitgeber den Eltern kein Home Office bzw. Mobiles Arbeiten oder einen Sonderurlaub ermöglichen kann) entgegen zu nehmen. Wir bitten alle betroffenen Eltern, dass unten angehängte Formular durch ihre Arbeitgeber ausfüllen zu lassen und am Montag sowie Dienstag bei ihrerKindertageseinrichtung abzugeben. Die Kindertageseinrichtungen werden dann ab Mittwoch, 18. März, den eingeschränkten Betrieb mit Notgruppen aufnehmen.Die Stadt Duisburg bittet alle Eltern für die Notwendigkeit dieser Maßnahmen um Verständnis, da sie zur Eindämmung der Ausbreitung der durch das Corona-Virusausgelösten Krankheit Covid-19 in Duisburg dienen. Zum Schluss nochmals derAppell an die Eltern, wirklich nur die Kinder in Notgruppen zu bringen, die keine andere Betreuungsmöglichkeit haben.

Diese Nachricht stammt von der Stadt Duisburg.

Soweit mir persönlich bekannt, wird auch die Servicestelle der Duisburger Verkehrsbetriebe schon ab dem morgigen Samstag komplett geschlossen. Busse und Bahnen fahren aber wohl weiterhin. Bitte die Nachrichten in der Tagespresse beachten.