Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Ruhr Grün des Regionalverbandes Ruhr (RVR) beginnt am Donnerstag, 4. Februar, mit dem Fällen von Gefahrenbäumen an der HOAG-Trasse in Duisburg. Gestartet wird von der Ackerstraße Richtung Oberhausen.

Der Geh- und Radweg muss aus Sicherheitsgründen in diesem Teilabschnitt komplett gesperrt werden. Die Arbeiten dauern mehrere Tage. RVR Ruhr Grün bittet um Verständnis, dass es in dieser Zeit zu Beeinträchtigungen und Unannehmlichkeiten kommen kann.

"Die Bäume, die entfernt werden, sind eine Verkehrsgefahr für Radfahrer und Spaziergänger. Ökologisch wertvolle Habitatgehölze bleiben stehen", so RVR Ruhr Grün.