Mr. Crazy, etwa zweieinhalb Jahre jung, ist ein Fundtier aus dem Stadtteil Marxloh. Er wurde von der Finderin gleich in die Tierklinik gebracht, da er vorne etwas lahmte. Die Untersuchung war allerdings ohne besonderen Befund.

Mr. Crazy ist noch recht schreckhaft und schnell panisch. Man muss ihm mit viel Ruhe und Geduld begegnen, bedrängen lassen mag er sich gar nicht. Beschäftigt man sich mit ihm, entspannt er sich und nimmt Leckerchen. "Hier sind wieder einmal Katzenfreunde mit Geduld und Einfühlungsvermögen gefragt", weiß das Tierheim Duisburg. Wie verträglich Mr. Crazy mit seinen Artgenossen ist, kann das Tierheim noch nicht sagen, eine Vergesellschaftung sollte ausprobiert werden. Wahrscheinlich wird ihm Wohnungshaltung reichen, gerne mit einem ausbruchsicheren Balkon. In seinem neuen, kinderlosen Zuhause sollte es ruhig und stressfrei zugehen.

Kontakt:

Tierheim Duisburg, Lehmstraße 12 in 47059 Duisburg-Neuenkamp, Tel. 0203/9355090, E-Mail: info@duisburger-tierheim.de

Öffnungszeiten:

• Di., Mi. und Fr.: 15 bis 18 Uhr

• Sa., So., Feiertage: 15 bis 17 Uhr

• Mo. und Do.: geschlossen (auch feiertags)

Telefonische Erreichbarkeit

• Di., Mi. und Fr.: 12 bis 18 Uhr

• Sa., So., Feiertage: 12 bis 17 Uhr

• Mo. und Do.: 12 bis 17 Uhr