Die Sieben-Tage-Inzidenz der Duisburger Stadtbezirke für die sechste Kalenderwoche (8. bis 14. Februar) liegt vor. Demnach ist der wichtige Wert insgesamt weiter rückläufig. Zum zweiten Mal in Folge hat kein Bezirk mehr eine Inzidenz über 100.

Wie in der Vorwoche weist der Stadtbezirk Hamborn die höchste Zahl der Neuinfektionen auf, sinkt aber mit 64 Fällen auf 75.520 Einwohner auf einen Inzidenzwert von 84,7 (Vorwoche 95,3). Meiderich/Beeck kommt in der sechsten Kalenderwoche auf einen Wert von 68,8 (50 Fälle auf 72.694 Einwohner). In der Woche zuvor noch "Schlusslicht" bei den Inzidenzen (35,6), wird für den Stadtbezirk Süd nun ein Wert von 46,6 genannt (34 Fälle auf 72.970 Einwohner).

Für den Bezirk Mitte gibt die Stadt einen Wert von 43,0 bekannt (47 Fälle auf 109.235 Einwohner). Der Bezirk Walsum verzeichnet im angegebenen Zeitraum einen Wert von 41,7 (21 Fälle auf 50.344 Einwohner), zuvor lag der Wert bei 75,5.

Kamen in der vierten Kalenderwoche die Bezirke Rheinhausen sowie Homberg/Ruhrort/Baerl noch über die 100er-Marke, weisen beide Bezirke in der sechsten Kalenderwoche nun die niedrigsten Zahlen an Corona-Neuinfektionen auf. Rheinhausen kommt mit 27 Fällen bei 78.203 Einwohnern auf einen Wert von 34,5. Der Stadtbezirk Homberg/Ruhrort/Baerl weist einen Inzidenzwert von 29,3 auf (12 Neuinfektionen bei 40.888 Einwohnern).

Für die gesamte Stadt Duisburg wird im Zeitraum 8. bis 14. Februar ein Inzidenzwert von 51,4 (Vorwoche 68,8) genannt.

Der Inzidenz-Wert bildet die Fälle pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen ab, ermöglicht den regionalen Vergleich der Corona-Neuinfektionen und deren Entwicklung.