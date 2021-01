Wolfgang Roeske, Pressewart der Langlaufabteilung des BSV ThyssenKrupp Stahl fit & aktiv e.V., erinnert sich an die vielen Gespräche mit Abteilungsleiter Hermann Pfeiffer im Sommer 2020, das Thema immer wieder: „Wird der Silvesterspendenlauf in diesem Jahr stattfinden? Wenn ja, wie? Unter welchen Bedingungen?“

Die Pandemie prägte weiter nicht nur in Duisburg das gesamte Laufgeschehen in 2020. Keine Wettkämpfe unter normalen Bedingungen, man vermisste das gemeinsame Training und selbst die blöden Sprüche der Laufpartner/-innen. Roeske und Pfeiffer waren sich schon lange im Vorfeld einig, dass der Silvesterspendenlauftreff in diesem Jahr nicht stattfinden sollte. Die Angst, das sich Sportler mit dem Corona-Virus infizieren könnten saß tief in ihnen. „Die Duisburger Sportler haben mit Sicherheit alles andere im Kopf, nur nicht unseren Neumühler Spendenlauf“, so Roeskes Bedenken, „lasst uns halt in diesem Jahr einmal aussetzen und rein gar nichts veranstalten.“ Pfeiffer war da anderer Meinung und viel zuversichtlicher: „Wir können doch einen Spendenaufruf für die Christy-Brown-Schule starten, unter unserem Silvesterspendenlauftreff-Motto „laufend etwas Gutes tun“ und werden dann sehen ob ein paar Euro zusammen kommen, dann haben wir uns wenigstens bemüht.“

Das Spendenkonto wurde bei der Sparkasse Duisburg eingerichtet, die Läufer über SMS, Mund-zu-Mund Propaganda und einem Artikel im Lokalkompass aufgerufen, das Konto zu füllen. Roeske, ursprünglicher Initiator des Neumühler Silvesterspendenlauftreffs, befürchtete: „Da können wir froh sein, wenn die Summe dreistellig wird!“ Das Spendenkonto war noch bis Ende Januar geöffnet, um auch dem letzten Zögernden die Möglichkeit zu geben „laufend etwas Gutes zu tun“. Dann kam endlich die erlösende Mail von Hermann Pfeiffer: „Wolle, es wird dich vom Hocker hauen, es sind 1340 Euro auf unser Spendenkonto eingegangen!“ Mit solch einer Summe hat natürlich keiner vom BSV gerechnet und alle waren hellauf begeistert. Für Roeske wird es in Zukunft heißen öfter auf seinen Abteilungsleiter zu hören. Die Duisburger Sportler stehen zum Neumühler Silvesterspendenlauftreff des BSV ThyssenKrupp Stahl fit & aktiv e.V., das beweist das super Spendenergebnis.

Die Christy-Brown-Schule ist eine Förderschule mit dem Schwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung und erfüllt ihren ganzheitlichen Ansatz durch eine Kooperation zwischen Pädagogik, Therapie und Pflege. Die gespendeten Gelder wurden dem Förderverein der Schule gutgeschrieben und das Organisationsteam des Silvesterspendenlaufs ist sich sicher, dass der Betrag sinnvoll verwendet wird. In diesem Jahr fließt das Geld in das Budget für die Anschaffung von Therapie-Fahrrädern.

Das Organisationsteam des BSV hofft natürlich den nächsten Silvestervormittag mit euch wieder laufend verbringen zu dürfen. Wir werden euch informieren, und bleibt bitte gesund.