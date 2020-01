Fechter bestreiten erfolgreich das Neujahrsduell

Auch in diesem Jahr lud die Fechtabteilung von Eintracht Duisburg 1848 wieder alle Fechtbegeisterten zu Deutschlands erstem Turnier im neuen Jahr ein. In den Waffen Florett und Degen duellierten sich die 50 Starter in den eigenen Fechthallen im Sportpark Wedau. Trotz der anfangs noch übernächtigten Gesichter wurden den Zuschauern auch in diesem Jahr wieder viele spannende Gefechte geboten.

Im Florett fochten insgesamt 12 Fechter*innen eine große mixed-Runde mit anschließendem 16er K.O.. Bereits im ersten Gefecht der Direktausscheidung konnte sich Sarah Woldt gegen ihre direkte Konkurrentin durchsetzen und sicherte sich somit den ersten Sieg im neuen Jahr. Auch die Herrenflorettfechter der Eintracht konnten alle ihr erstes K.O. Gefecht für sich entscheiden. Im späteren Verlauf mussten die fünf dann unglücklich gegeneinander antreten wobei sich Udo Jacoby bis zum Finale durchsetzte. Dort trat er gegen dem Britten Nye Ulferts-Kilpatrick an, der das Finalgefecht mit 15:05 für sich entschied. Damit erreichten die Florettfechter*innen folgende Platzierungen: Sarah Woldt 1. Platz, Udo Jacoby 2. Platz, Piet Leyendecker 4. Platz, Philipp Gorray 5. Platz, Christian Boy 6. Platz, Louis Woldt 7. Platz.

Auch im Degen gingen insgesamt fünf Fechter*innen der Eintracht an den Start. Für Felix Haberlandt war das Ziel auf seinem erst zweiten Degenturnier das Sammeln von Erfahrung. Der erst 13-jährige schlug sich tapfer im 24 Personen starken Starterfeld mit Fechtern, die teilweise auf über 40 Jahre Erfahrung zurückgreifen können. Zu den etwas erfahreneren Fechtern gehörten auch Hans-Otto Meyer, Marco Höhmann und Frank Leyendecker. Während Meyer und Höhmann die Plätze 23 und 16 belegten, duellierte sich Leyendecker bis in die Runde der letzten 8 und erreichte somit die beste Degen Platzierung für die Eintracht. Im Damendegen hielt Christine Masopust die Fahne der Eintracht hoch und konnte sich nach 14 Gefechten auf einen guten 13. Platz fechten.