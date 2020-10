Nach der Niederlage in Rostock und dem 1:1-Unentschieden zu Hause gegen den FSV Zwickau, wollen die Zebras beim VfB Lübeck jetzt endlich dreifach punkten. Gespielt wird am Samstag, 3. Oktober, um 14 Uhr, im Stadion an der Lohmühle.

MSV-Trainer Torsten Lieberknecht ist noch auf der Suche nach der richtigen Aufstellung. In beiden Spielen kamen schon 18 Spieler zum Einsatz. Nach dem Spiel wurden die Personalsorgen bei den Zebras aber wieder größer. Neben dem langzeitverletzten Kapitän kam nach dem Zwickau-Spiel noch Ahmet Engin dazu, der den Meiderichern wegen eines Muskelfaserriss auf unbestimmte Zeit fehlen wird. Lieberknecht muss auf zwei seiner wichtigen Ideengeber im Mittelfeld sehr lange verzichten.

Die Gastgeber vom VfB Lübeck sind nach 16 Jahren und zwei Insolvenzen wieder zurück im Profifußball. Wie beim MSV gab es in zwei Spielen einen Punkt (1:1 gegen Saarbrücken) und eine Niederlage (1:0 gegen Unterhaching). Die Zebras wollen und müssen jetzt die ersten drei Punkte in dieser Spielzeit mitnehmen, der Aufsteiger wird allerdings nicht zu unterschätzen sein.