Anlässlich des Weltkrebstages am 4. Februar 2020 lädt das Team der Krebsberatung in Duisburg Krebspatienten, Angehörige und Interessierte herzlich zu einer Informationsveranstaltung in das Café Museum, Friedrich-Wilhelm-Straße 64 in 47051 Duisburg, ein.

In Kurzvorträgen sprechen Dorothe Babbick-Fromm, Carola Fackert, Christiane Graute, Gabriele Harmes-Rönchen, Dr. Iris Huth, Dr. Manfred Prumbaum, Dr. Michael Schroeder, Melanie Strauß-Staigis von der Krebsberatung und als Gastreferent Prof. Dr. Daniel Vallböhmer über Themen wie Armut, Angst, Entspannung, Maltherapie, Tumortherapie, Yoga und Humor bei einer Krebserkrankung.

Zwischen den Vorträgen gibt es Gelegenheit zu einem persönlichen Austausch mit den Referenten. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Eine Anmeldung zu der kostenlosen Veranstaltung ist nicht nötig.