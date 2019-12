Kaum sind die Feiertage vorbei geht es auf Karneval zu und die Vereine bereiten sich auf Ihre Veranstaltungen vor.

So auch die KG MCV 1979 e.V. die mit Volldampf voraus, im Januar seine Sitzungen veranstaltet.

Los gehts am 17.01.2020 unter den Ruhrpott Guggis um 20:11 Uhr mit der Herrensitzung wo neben Janine MarX und Julia Bender gleich 2 Hochkaräter Ihr bestes geben werden. Eine Comedyshow und auch unserer Ecki darf nicht fehlen wenn um die Stimmung in Meiderich geht. Prinz Sascha wird wie zahlreiche andere Gäste ebenfalls erwartet. Am 18.01.2020 heißt es dann Damensitzung wo die Erkelenzer Funkengarde, die Bergheimer Torwache, die Hajopais, die Crazys, Prinz Sascha der Ecki und zahlreiche andere vorbeischauen werden.

Und nun noch mal zum mitschreiben für Feierwillige:

Freitag 17.01.2020 Centrum Westende in Meiderich Einlass ab 19:11 Uhr Beginn ab 20:11 Uhr Herrensitzung. Eintritt: 15,- Euro

Samstag 18.01.2020 Centrum Westende in Meiderich Einlass ab 19:11 Beginn ab 20:11 Uhr

Damensitzung. Eintritt 20,- Euro

Karten können vor Ort oder an folgenden Vorverkaufsstellen erworben werden:

Kiosk Alte Post Auf dem Damm,

Gaststätte Alte Zeit Mismahl am Markt,

Gaststätte Grün Weiß Styrumer Str.

Toto-Annahmestelle Sabine Pullen Lotto-Westender Str. 47 ( bei Hellweg in Meiderich)

Gaststätte Bärenstube Koopmannstr.