Selbstbehauptungstraining für Jungen* startet in Duisburg

Der Alltag junger Menschen ist manchmal gar nicht ganz so einfach, wenn es darum geht, mit Mitschüler*innen, Freund*innen oder auch nur mit der Familie gut klar zu kommen. Denn immer, wenn andere Menschen ins Spiel kommen, muss man sich mit diesen anderen Menschen auseinandersetzen. Einigen Jungs* fällt das leicht, andere brauchen ein wenig Unterstützung. Und die bietet Jungs e.V. in 4 Selbstbehauptungstrainings für Jungs* im Alter von 9- 13 Jahren. In kleinen Gruppen lernen die Jungs* sich selber schätzen, und wie Sie Konflikte lösen können. Die Jungs*gruppen starten ab dem 26.08.2021, ein Neueinstieg ist jederzeit möglich.

- jeden Donnerstag (17.30-19 Uhr) im Duisburger Norden im Jugendzentrum Zitrone, Kalthoffstr. 73

- jeden Dienstag (17:30- 19 Uhr) in Rheinhausen/Friemersheim im Jugendzentrum "Die Mühle", Clarenbachstr. 14, Friemersheim

- jeden Donnerstag (16:30 Uhr- 18 Uhr) im Regionalzentrum Süd, Mündelheimer Str. 117, Hüttenheim

- jeden Donnerstag (16:30- 18 Uhr) im Parkhaus Meiderich, Bürgermeister- Pütz- Str. 123, Meiderich

- jeden Montag (17:30 - 19 Uhr) im Regionalzentrum Nord, Marienstr. 16a, Marxloh (für Jugendliche)

Anmeldungen und weitere Informationen : Telefon 0203/44999556, info@jungsev.de, www.jungsev.de.