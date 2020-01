Das alte Jahr ist nun vorüber ( The days after )

Manche reden sogar noch drüber ;-).

Ich fang denn mal an hier zu berichten,

es gibt bestimmt auch hier wieder welche die es versuchen zu schlichten.

Umwelt Klimaschutz, alle hauen sie auf den Putz.

Das neue Jahr hat nun begonnen und wieder wird gleich rumgesponnen.

Fangen wir mal langsam an, als erstes ist das Auto dran.

Es macht angeblich ja den meisten Dreck, darum soll das Auto ( Diesel / Benziner ) weg.

Zum Jahreswechsel in der tat hat man an Böller und Raketen wieder nicht gespart.

Diese Feinstaubbelastung dieser Dinge, sprengt dem Audi glatt die Ringe.

Diese Menge Dreck aus einer Nacht, hat ein Auto das ganze Jahr noch nicht gemacht.

Soll ich weiter reden, Feuerwerk gibt es auf der ganzen Welt nicht nur in Canada USA und Schweden.

Australien wo so schon alles brennt, hat man das Silversterfeuerwerk auch nicht verpennt.

Feuer auch im Krefelder Zoo, viele Tiere tot oh ooooh.

War es ein Böller eine Rakete oder ein Chinalicht, genaues weiß man da noch nicht.

So ihr lieben Leut, das Jahr hat doch erst angefangen, Wetter gut das hat mich sehr gefreut.

Der erste Tag im Jahr, genutzt für einen Spaziergang, dass war soweit wunderbar.

Vorsätze für's neue Jahr ? Die hat doch wohl Jede(r) das ist klar.

Bei mir gibt es da nicht viel ;-) rauche schon lange nicht mehr. Fahre so wenig wie möglich mit den Auto. Fliegen ;-) na komm mit den Motorsegler mal über den Niederrhein. Meine Essgewohnheiten werde ich umstellen ;-) Schips Flips Schokolade werde ich von rechts nach links stellen ;-))

Mein Arzt meinte Eier soll ich streichen, mache ich nicht,

habe noch nirgends Farbe dafür bekommen ;-)).

Auch in diesem Jahr lasse ich mir den Spaß und die Freude nicht nehmen,

denn was gibt es schöneres im Leben ;-) !!!



Ich wünsche meinen LK Freunden - Lesern und dem Moderatoren Team

alles Gute, Gesundheit und Glück

für das neue Jahr 2020

Liebe Grüße aus Emmerich, Henry