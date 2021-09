In einem Schreiben an den Bürgermeister der Stadt Emmerich am Rhein Peter Hinze beantragt die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Emmerich die Anschaffung von Radservicestationen.



In dem Schreiben wird im Einzelnen beantragt, dass drei Radservicestationen angeschafft und aufgestellt werden sollen. Die mögliche Förderungen als Mitglied der AGFS solle geprüft und in Anspruch genommen werden. Ferner soll die Nutzungsquantität erhoben werden, um über weitere Anschaffungen zu entscheiden.

Begründung:

Zur Begründung heißt es, dass der positiv zu verzeichnende Trend des Fahrrad-Tourismus auch bedeute, dass die Fahrräder gelegentlich einer kleineren Reparatur bedürfen, die der Fahrer zwar selbständig erledigen könne, ihm jedoch oftmals das Werkzeug dazu fehle. Um hier ein weiteres Service-Angebot zu schaffen, beantrage man die Anschaffung von Radservicestationen und deren Aufstellung an exponierten Stellen in der Nähe von häufig genutzten Radfahrstrecken bzw. typischen Anlaufpunkten (Rheinpromenade (in unmittelbarer Nähe zur Fahrrad-Ladestation, Elten Markt, Dorfschänke Dornick in unmittelbarer Nähe zur Fahrrad-Ladestation. Bei einer positiven Frequentierung sehe man Stationen am Geistmarkt und am Wanderhäuschen Runder Weg, Hüthum als weitere Optionen an.

Radservicestationen würden unter anderem von der Caritas Betriebs- und Werkstätten GmbH, 52249 Eschweiler (www.cbw-gmbh.de) und der Rasti GmbH, 46733 Haren (www.rast.eu) angeboten. Als Mitglied der AGFS (s. Ausführungen der Verwaltung zum TOP 29 in der Ratssitzung vom 29. Juni 2021 zum Antrag XXIX/2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein) ständen über das Nahmobilitätskonzept des Landes NRW erhebliche Fördermittel für eine solche Anschaffung zur Verfügung, die seitens des Ministeriums für Bauen und Verkehr des Landes NRW bewilligt würden.

Des Weiteren hätte das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) für Radverkehrsinfrastrukturprojekte vor Ort das Finanzhilfe-Sonderprogramm „Stadt und Land“ aufgelegt.

Mit diesem Antrag möchte die SPD-Fraktion die Weiterentwicklung Emmerichs zu einer klima- und fahrradfreundlichen Stadt unterstützen und sieht diesen Antrag als flankierende Maßnahme zum seinerzeit vom Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschlossenen Klimaschutzteilkonzept – Fuß- und Radverkehrskonzept für die Stadt Emmerich am Rhein.