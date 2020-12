Eigentlich hatte sich der CeBo-Initiativkreis Centrum Borbeck damit abgefunden, dass in diesem Jahr kein Tannenbaum am Borbecker Platz aufgestellt wird. Zu gering waren die Einnahmen aufgrund von Corona. Doch dank einer Spende wird es jetzt wieder traditionell weihnachtlich im Stadtteil.

Von Charmaine Fischer

Am vergangenen Mittwoch war es soweit: Der von Giovanni Graffweg gesponserte Baum fand seinen Platz in der Borbecker Innenstadt. Zur Feier des Tages wurde das Gewächs noch ordentlich mit Geschenkpaketen, die übrigens ohne Inhalt sind, geschmückt. Graffweg ist Inhaber von Optik Breiderhoff und hat sich bereit erklärt, die Kosten für den Tannenbaum zu übernehmen. Die Idee entstand aus der Wunschbaum-Aktion, die er in seinem Geschäft initiiert.

Finanziell nicht zu stemmen für CeBo

"Ich habe mein Geschäft hier um die Ecke und wenn Borbeck keinen Tannenbaum hätte, dann wäre das ziemlich traurig", erklärt Graffweg seine Beweggründe für die Baum-Spende. "Wir haben eine Wunschbaum-Aktion bei mir im Geschäft. Die Kinder haben Wünsche aufgeschrieben und unsere Kunden können diese dann erfüllen. Von daher passte das ganz gut, weil wir auch einen großen Baum im Laden haben."

Normalerweise finanziert der CeBo-Initiativkreis Centrum Borbeck den Tannenbaum jedes Jahr aus den Einnahmen, die aus den veranstalteten Festen resultieren. Doch aufgrund der Corona-Pandemie mussten zahlreiche Veranstaltungen abgesagt werden. Deswegen ist der Borbecker Initiativkreis umso glücklicher, dass der Optikgeschäft-Inhaber kurzerhand die Finanzierung des Tannenbaums übernahm. "Das Geld hat einfach gefehlt. Aber wir sind froh, dass Herr Graffweg den Baum freundlicherweise bereitgestellt hat. Wir hätten das nicht stemmen können", sagt Rainer Lessau, 2. Vorsitzender des CeBo-Initiativkreis Centrum Borbeck.

Weihnachtsbeleuchtung wurde installiert

Auch der geplante Weihnachtsmarkt-Tag ist dem Corona-Virus zum Opfer gefallen. Gewöhnlich kommen am ersten Advent circa 40 Vereine aus dem Stadtteil in der Borbecker Innenstadt zusammen und bauen ihre Stände auf. "Auch das mussten wir frühzeitig absagen", bedauert Lessau.

Doch neben dem geschmückten Tannenbaum gibt es eine weitere Aktion, die trotz der schwierigen Umstände stattfinden kann: Der CeBo-Vorstand hat sich entschlossen die Weihnachtsbeleuchtung im Borbecker Zentrum installieren zu lassen - in diesem Jahr ist es schon das 70. Mal. Aufgrund der immer geringer werdenden Mitgliederzahl im CeBo und der sinkenden Spendenbereitschaft, wurde die Anzahl der beleuchteten Laternen leicht verringert. Schon seit über einer Woche können sich die Menschen in Borbeck an den Lichtern erfreuen. "Auch zu Corona-Zeiten soll es hier schön aussehen", findet Graffweg, der mit seiner Baum-Spende einen erheblichen Beitrag für ein weihnachtliches Borbeck geleistet hat.