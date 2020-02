Ohne Mord und Totschlag geht es in seinem Leben schon lange nicht mehr. 2010 erschien Daniel Raifuras erster Kriminalroman "Und nachts kommen die Schatten". Seit dem kann der Borbecker nicht mehr ohne, ohne Nervenkitzel, spannende Plots und mörderische Geschichten. Am Samstag, 7. März, wird er seine Zuhörer mitnehmen, auf eine Mördersuche, die die Essener Kommissare Driessler und Jäger vor eine heftige Herausforderung stellt.



2012 ist sein Thriller "Seelenstille - Das Haus der Ratten" erschienen. Keine leichte Kost. Ein ermordeter Priester. Ein erschlagener Rentner. Eine fast zu Tode geprügelte Frau und eine nicht zu identifizierende Leiche bereiten der Essener Mordkommission Kopfzerbrechen. Denn ein Zusammenhang zwischen den Taten lässt sich zunächst nicht erkennen. Ob es weitere Opfer geben wird, erfahren Krimifans am Samstag, 7. März. Dann nämlich liest der Borbecker Autor im Rahmen der neuen Veranstaltungsreihe "Kult(ur)" in Kunstatelier Fort Kiekenbergin Frintrop. Los geht es um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, Anmeldungen unter Tel. 0173/9810004. cHER