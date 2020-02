Es wird musikalisch in der Burg Fort Kiekenberg am Kiekenberg 8a in Frintrop. Am jeweils ersten Samstag eines Monats möchte Daliah Sölkner in dem umgebauten historischen Wasserspeicher einen ganz besonderen Gast präsentieren. "Geplant ist eine feste Veranstaltungsreihe", verrät sie. "Einmal im Monat soll die Burg zu einem Treffpunkt werden."



Den Anfang macht am Samstag, 8. Februar, die Singer-Songwriterin Mona Lee. Die Essenerin hat am Lagerfeuer bei den Pfadfindern das erste Mal die Gitarre in die Hand genommen - und sie seit dem auch nicht mehr losgelassen. In ihren Songs geht es um alle Facetten der Liebe, sie sind zart und treffen die Zuhörer mitten ins Herz. Die Essenerin liebt "Wohnzimmer-Konzerte" und die ganz besondere Atmosphäre, die sich durch die Nähe zum Publikum ergibt. Da bietet die Burg am Kiekenberg beste Voraussetzungen.

Der Eintritt beim Auftaktabend am 8. Februar ist frei. "Nach dem Konzert geht der Hut rum", so Daliah Sölkner.

Eintritt frei - Telefonische Anmeldung

Aufgrund der begrenzten Platzzahl sind Anmeldungen für den Abend unter 0173/98 10 004 notwendig.