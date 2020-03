YunArt - so heißt das Kreativhaus an der Frintroper Straße 53. Dort bietet der Essener Aquarellkünstler Carsten Wieland - der Dellwiger stellte jüngst mit Bärbel Jorring in der Alten Cuesterey am Weidkamp aus - ab dem 26. März einen Workshop für Anfänger und Fortgeschrittene an.

"Im Fluss der Farben. Unter diesem Titel können sich interessierte Teilnehmer mit der Technik vertraut machen.

Anmeldungen sind bis zum 15. März möglich per E-Mail an wieland.aquarelle@gmail.com. Insgesamt vier Termine (26. März, 2. April, 7. und 14. Mai) stehen auf dem Programm. Gemalt wird jeweils von 18.30 bis 21.30 Uhr. Die Kosten (ohne Material) belaufen sich auf 100 Euro.

"Das Aquarell gilt als Königs-Disziplin der Malerei", ist sich Carsten Wieland sicher. Der Weg dahin sei steinig und arbeitsintensiv. "Doch ich möchte den Teilnehmern die Angst nehmen. Das Zauberwort ist Loslassen. Dann gehen Wasser und Farbe auf dem Papier oft ganz eigene Wege."