So sieht es aus wenn man nichts tut. Trotz mehrmaliger Nachfragen über die Situation an der Eisenbahnunterführung Rauchstr. hat sich hier seit Monaten nichts mehr getan.

Nun ist das Verkehrschaos in Dellwig perfekt.

Die 2. noch vorhandene Eisenbahnunterführung an der Prosperstr. ist wegen Notstandsarbeiten an einer Wasserleitung nun auch nicht mehr befahrbar. Ergebnis Stillstand in den letzten verbliebenen Nebenstraßen die garnicht für die Aufnahme dieses starken Verkehres ausgelegt sind.

Die Andienung durch den öffentlichen Personenverkehr ist auch erheblich eingeschränkt. Die Linie 186 muss nun 7 Haltestellen in Dellwig ersatzlos ausfallen lassen.

Die Stadt Essen hat ihre Hausaufgaben nicht gemacht.