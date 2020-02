Pendler sind noch nicht aus dem Schneider. Von Montag bis Samstag wird es auf der A44 Richtung Velbert zwischen Essen und Langenberg ungemütlich. Denn aufgrund der Witterung kann erst in der nächsten Woche gebaut werden. Die Errichtung der Dauerbaustelle dort hat sich erneut verzögert.

Von Montag (2.3.) bis Samstag (7.3.) soll das Ganze nun über die Bühne gehen. Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr wird in dem genannten Bereich eine provisorische Fahrbahnmarkierung aufbringen. Grund für die Verzögerungen: In den vergangenen Wochen war es dafür zu nass und zu kalt.

Gearbeitet wird zwischen den A44-Anschlussstellen Essen-Heisingen und Langenberg in Fahrtrichtung Velbert ab Montag (2.3.) bis Freitag (6.3.) jeweils von 9 bis 15 Uhr sowie am Samstag (7.3.) von 8 bis 17:30 Uhr. Zusätzlich sind in den Anschlussstellen Essen-Heisingen, -Überruhr, -Kupferdreh und –Dilldorf die Verzögerungs- und Beschleunigungsstreifen verkürzt.