Die aktuelle Lage zum Coronavirus fordert weiteregesellschaftliche Einschränkungen.

Auch der ambulante Hospizdienst Cosmas und Damian wird entsprechend geänderte Bürozeiten

haben.



Die Mitarbeiter sind weiterhin in der Zeit von 10 bis 18 Uhr telefonisch unter 0172 – 600 93 79 erreichbar.

Auch die Trauerbegleiterin ist dienstags und donnerstags in der Zeit von 9 bis 13 Uhr unter

der Telefonnummer 0173 – 2659737 kontaktierbar.

In dringenden Fällen können sich Ratsuchende auch an das stationäre Hospiz wenden. Zu jeder Zeit, auch nachts unter0201- 31 93 75 750.