Es wird gearbeitet an der Hafenstraße. Die Deutsche Bahn montiert Lärmschutzelemente an der Bahnbrücke am Bahnhof Essen-Bergeborbeck.

Im Zuge dieser Montage wird die Hafenstraße im Stadtteil Bochold von heute (4.12.) um 19 Uhr bis Montag, 7. Dezember, um 5 Uhr vom Zipfelweg bis zum Bahnhof Essen-Bergeborbeck voll gesperrt. Eine Umleitungsempfehlung über die Bottroper Straße, die Friedrich-Lange-Straße und die Haus-Berge-Straße wird ausgeschildert.