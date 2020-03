Wegwerfen war einmal, nun hat sich das Leben einer leeren Toilettenrolle grundlegend geändert: Mit dem begehrten Artikel kann man sich nun in Zeiten von Social Distancing kreativ die Zeit vertreiben. Hier wertvolle Tipps für Klopapier-Fans:

1. Bespaßung der Kinder:

Liebe Kids, seid innovativ und bastelt mal wieder. Holt Eure Scheren und Kleber aus dem Ranzen und legt los. So kann man die Rollen mit der Farbe aus dem Malkasten verschönern, an der einen Seite einschneiden und ein Nest für ein gekochtes Ei basteln als Deko für das anstehende Osterfest. Den Osterhasen wird es erfreuen und diese Aktion wird sicherlich nicht zu Eurem Nachteil sein!

2. Rolle als Virenschutz:

Kein Desinfektionsmittel zur Hand? Kein Problem, denn die Rolle dient nun zum Schutz vor Viren, indem Ihr sie in die Hand nehmt, über die Klinken stülpt und so die Türen öffnet.

3. Hunde-Fitness:

Der Vierbeiner langweilt sich? Da können Frauchen und Herrchen schnell für Abwechselung sorgen. Leckerchen in die Rolle einfüllen, beide Seite verkleben, Löcher einschneiden und das "Werk" auf den Boden legen. Durch die Bewegung kann Fiffi die Snacks raus fischen und ist für fünf Minuten beschäftigt.

4. Kapitän, ahoi:

Na, stehen heute mal wieder Fischstäbchen auf dem Speiseplan? Bevor die Kinder essen, können sie nach Käpt'n Iglo Ausschau halten: Die Rolle einfach zum Fernrohr umbasteln und auf geht die Suche auf den Weltmeeren nach dem Seemann mit Rauschebart.

5. Rollen-Regal für den Heimwerker:

Legt man die Verkaufszahlen zugrunde, muss der Klopapier-Bedarf ja auf drastische Weise gestiegen sein. Somit landen nun etliche Rollen nicht mehr im Altpapier, sondern auf Vatis Heimwerkertisch. Also, Rollen einfach pyramidenartig zusammenkleben und dann an der Wand befestigen. So kann Paps nun Ordnung halten und diverse Utensilien im Rollen-Regal parken.

6. Hair-Fashion für Mutti:

Sollten Mutters große Lockenwickler abhanden gekommen sein, kein Problem, denn lange Haare lassen sich hervorragend über die Rollen wickeln und sorgen für eine atemberaubende Lockenpracht für den erotischen Abend.

Na, dann viel Spaß!