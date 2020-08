Es geht weiter im AWO Zentrum 60plus Zollverein am Louise-Schroeder-Zentrum. Brigitte Böcker nahm Besucher in ihrem Erzählcafé zum Thema „Urlaub – früher und zu Coronazeiten“ mit auf Reisen.

Endlich konnte wieder geklönt werden, was das Zeug hält. Als Gäste mit dabei waren Silvia Blaskowski, 1. Vorsitzende des AWO OVs Katernberg, als Vertreter der Geschäftsleitung des AWO KVs Essen, Peter Sager (Leiter der Abteilung Liegenschaften), Karlheinz Freudenberg, Fachreferent der Offenen Seniorenarbeit der AWO Essen, Colin Becker, Einrichtungsleiter des Louise-Schroeder-Zentrums und Oberbürgermeister Thomas Kufen, der sofort von Brigitte Böcker in Urlaubserinnerungen eingebunden wurde.

Am heutigen Montag, 10. August, öffnet im Zentrum 60plus auch wieder der Mittagstisch, der zunächst einmal von Montag bis Freitag stattfindet. Anmeldungen zu Gruppenaktivitäten oder zum Mittagstisch nehmen Birgit Langer oder Olaf Bittner unter 0201/ 3611 203 entgegen.