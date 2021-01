Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals auf Eintracht Frankfurt oder Bayer Leverkusen. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend in der ARD Sportschau. Die Partie wird am 2. oder 3. Februar im Stadion Essen ausgetragen.

In den ersten beiden Runden hatte die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart bereits zwei höherklassige Teams ausgeschaltet. In der ersten Runde hatten die Rot-Weissen den Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld durch ein Tor von Simon Engelmann mit 1:0 besiegt, am 23. Dezember folgte der 3:2-Überraschungserfolg gegen Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf.

Christian Neidhart hatte sich eigentlich Schalke 04 als Gegner gewünscht. Nun hofft er, dass sich die Frankfurter im Duell der Erstligisten am 12. Januar durchsetzen werden.

Sollte sich Leverkusen durchsetzen, werden Erinnerungen wach an die legendäre Pokalpartie am 4. Oktober 1995. Damals lieferte der Drittligist RWE dem Starensemble vom Rhein einen offenen Schlagabtausch. 4:4 stand es nach 120 Minuten, ehe sich der Bundesligist im Elfmeterschießen durchsetzen konnte.