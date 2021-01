Trauer um Gert Wieczorkowski. Wie erst jetzt bekannt wurde, starb der frühere Fußball-Bundesligaspieler von Rot-Weiss Essen am 10. Januar im Alter von 72 Jahren in seiner Heimatstadt Hamburg.

Als Nachfolger für Libero Wolfgang Rausch, der im Sommer 1974 zum Liga-Konkurrenten Kickers Offenbach gewechselt war, holten die Rot-Weissen Gert Wieczorkowski vom damaligen Zweitligisten FC St. Pauli. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase entwickelte sich der Kiez-Kicker, wie er oftmals genannt wurde, zum Leistungsträger. In viereinhalb Jahren an der Hafenstraße bestritt "Wietsche" 156 Meisterschafts- und Pokalspiele und erzielte 13 Tore. 1977 stieg er mit den Essenern aus der Bundesliga ab, ein Jahr später verpasste er mit RWE in zwei Relegationsspielen gegen den 1. FC Nürnberg (0:1 und 2:2) knapp den Wiederaufstieg. Im Dezember 1978 wechselte Wieczorkowski zu San Diego Sockers in die US-Profiliga, wo er seine Karriere ausklingen ließ.