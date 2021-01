Regionalliga-Herbstmeister Rot-Weiss Essen ist zu Beginn des neuen Jahres schon wieder in Schwung. Im einzigen Testspiel vor dem Rückrundenauftakt am kommenden Samstag (14 Uhr) beim SC Wiedenbrück setzte sich die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart beim Ligakonkurrenten 1. FC Köln II mit 4:1 durch.

Beide Trainer hatten sich auf einen Vergleich über viermal 30 Minuten geeinigt. Dabei ließ Christian Neidhart, der lediglich auf David Sauerland (Kreuzbandriss) und Felix Weber (Hüftprobleme) verzichten musste, sein Team im ungewohnten 3-4-3-System agieren. "Für uns ist wichtig, dass wir ein anderes System testen, wenn wir in der Liga mal umstellen müssen", so der 52-Jährige.

In der ersten Stunde durfte sich die Stammelf beweisen, zum zweiten Durchgang wurde dann fleißig gewechselt. Dennoch baute RWE den 1:0-Vorsprung, den Alexander Hahn herausgeschossen hatte, durch Treffer von Joshua Endres, Noel Futkeu und Marcel Platzek auf 4:1 aus. Für die Kölner U21 hatte Jonas Berg zwischenzeitlich auf 1:2 verkürzt. „Zu Beginn hatten wir ein paar Probleme, aber mit Verlauf der ersten 60 Minuten wurde das Spiel ausgeglichener. In den zweiten 60 Minuten waren wir deutlich überlegen. Wir hatten viele richtig gute Möglichkeiten“, freute sich Christian Neidhart über die gelungene Generalprobe.