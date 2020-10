Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen hat Abwehrspieler Felix Weber unter Vertrag genommen. Der 25-jährige Innenverteidiger spielte zuletzt beim Drittligisten TSV 1860 München und war von 2017 bis 2020 Kapitän der Löwen. Im Sommer war sein Vertrag nicht verlängert worden, seit Ende September hielt er sich an der Hafenstraße fit.

„Als Trainingsgast hat sich Felix gut in die Mannschaft eingefunden und unter Beweis gestellt, dass er sowohl sportlich als auch menschlich zu uns passt. Wir sind froh, dass die Verpflichtung geklappt hat. Mit Felix verbessern wir uns in Sachen Qualität und Erfahrung“, so RWE Sportdirektor Jörn Nowak.

Mit Felix stößt ein erfahrener Abwehrmann zu uns, der bereits in der 3. Liga sein Können unter Beweis gestellt hat und uns weitere Stabilität verleihen wird. Da wir mit Alexander Hahn und Daniel Heber nur zwei gelernte Innenverteidiger im Kader haben, gibt uns Felix einen größeren Handlungsspielraum“, erklärt RWE-Trainer Christian Neidhart.

Der gebürtige Ohlstädter durchlief seit 2011 sämtliche Jugendmannschaften des TSV 1860 und spielte danach in der U23 der Löwen. Nach dem Zwangsabstieg in die Regionalliga Bayern wurde der 1,85 Meter große Abwehrspieler Kapitän der ersten Mannschaft, mit der er den direkten Wiederaufstieg in die Dritte Liga schaffte. Insgesamt bringt es Weber auf 107 Regionalliga- und 54 Drittliga-Einsätze. Einmal war er in der Zweiten Liga am Ball.