Regionalliga-Spitzenreiter SV Rödinghausen wird trotz seiner Erfolgsserie keine Lizenz für die Dritte Liga beantragen. Das gab der Verein am heutigen Donnerstag bekannt. Somit dürfen sich die Verfolger SC Verl, Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiss Essen selbst dann Hoffnungen auf den Aufstieg machen, wenn die Ostwestfalen am Saisonende die Meisterschaft feiern würden. Der Zweitplatzierte würde dann die Aufstiegsspiele gegen den Meister der Regionalliga Nordost bestreiten.

Sechs Punkte beträgt zurzeit der Vorsprung des SV Rödinghausen auf Verfolger SC Verl, der allerdings mit drei Spielen im Rückstand ist. Neun Punkte liegt die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen vor Rot-Weiß Oberhausen, sogar zwölf vor Rot-Weiss Essen. Beide haben allerdings zwei Spiele weniger ausgetragen.

"Gesunde Zukunft sichern"

Trotz der komfortablen Situation haben die Verantwortlichen nun entschieden, kein Wagnis einzugehen. Die Begründung ließt sich allerdings sehr idealistisch: "Ich bin froh, dass wir alle gemeinsam rechtzeitig zu einer Entscheidung gekommen sind, die dem SV Rödinghausen eine nachhaltige und gesunde Zukunft sichern wird. Wir haben die Anforderungen des DFB bis ins letzte Detail geprüft, gerechnet, diskutiert und sind zum Entschluss gekommen: Wir werden die Lizenz für Liga 3 nicht beantragen.Ich persönlich finde diese Entscheidung, auch wenn sie unglaublich schwer fällt, richtig und gut. So kann sich der Verein weiter entwickeln. Wir haben jetzt Raum, um gesund und nachhaltig weiter zu wachsen. Und darauf freue ich mich“, so das Statement von Geschäftsführer Alexander Müller auf der Vereinsseite des SV Rödinghausen.

Somit gewinnt das Revierderby zwischen RWE und RWO am Sonntag, 16. Februar, um 14 Uhr im Stadion Essen weiter an Brisanz. Denn nur der Sieger bleibt dem SC Verl auf den Fersen und somit im Aufstiegsrennen.