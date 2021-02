Volleyball-Zweitligist VC Allbau Essen empfängt am kommenden Samstag, 6. Februar, ab 19 Uhr, die Mannschaft des BBSC Berlin. Im Hinspiel gelang den Borbeckerinnen ein 3:1-Auswärtssieg in der Hauptstadt.

In den ersten vier Spielen des Jahres gab es gleich drei Siege für den VC Allbau. Lediglich dem unangefochtenen Tabellenführer aus Leverkusen musste man sich Mitte Januar geschlagen geben. Und auch insgesamt kann sich der bisherige Saisonverlauf mehr als sehen lassen: Mit 30 Punkten rangieren die "Pottperlen" derzeit auf Platz vier der 2. Volleyball Bundesliga Nord. In den kommenden Wochen wird es darum gehen, den Platz in der Verfolgergruppe zu untermauern.

Liveticker zum Spiel

Der VC Allbau Essen will mit einem Heimsieg gegen BBSC Berlin den ersten Schritt in diese Richtung machen. Kompensieren muss die Mannschaft um Trainer Marcel Werzinger weiterhin die Ausfälle von Diagonalspielerin Carlotta Strube und Libera Gianna Limmroth. Im Hinspiel Ende Oktober ging der BBSC Berlin mit 1:0 in Führung, ehe sich die Essener Volleyballerinnen im zweiten Satz stark zurückkämpften und die Durchgänge drei und vier souverän gewinnen konnten.

Das Spiel-Geschehen am Samstag kann über den Liveticker der Volleyball-Bundesliga unter www.vbl-ticker.de verfolgt werden.