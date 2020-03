Es ist keine leichte Zeit, in der er das Amt übernimmt. Das räumt der neue Vorsitzende des Vereins Bergbaukolonie Schönebeck e.V. ein. Doch Karsten Fähndrich ist optimistisch. "Ich bin überzeugt, dass wir gut aufgestellt sind, der gesamte Vorstand hat sich deutlich verjüngt. Ich freue mich auf eine spannende Zeit."

von Christa Herlinger



Spannend und herausfordernd werden die nächsten Monate werden. Für den gesamten Verein und den neugewählten Vorstand sein- dazu gehören neben Karsten Fähndrich Winfried Nolte (2. Vorsitzender), Dieter Kunkel (neuer Ehrenvorsitzender und Beisitzer), Markus Walkenhorst und Christian Müller (1. und 2. Kassierer), Simone Walkenhorst und Anna Dottai (1. und 2. Schriftführerin) sowie Tim Büttgen, Gerrit Junker, Irmgard Kunkel, Jens Radau und Bernd Quildies.

Verein sagt sein Osterfeuer ab

Zum einen durch die bevorstehende Räumung des Vereinsgeländes an der Schacht-Kronprinz-Straße zum 31. Dezember 2020 (Wir berichteten). Zum anderen durch das Coronavirus. Denn auch das Vereinsleben der Schönebecker ist lahmgelegt. "Wir hatten den Termin für unser Osterfeuer wie immer auf den Ostersamstag gelegt", so der neue Vorsitzende. Allerdings wird die Traditionsveranstaltung in diesem Jahr nicht stattfinden können.

Stattfinden hingegen soll der Nikolausmarkt - eine weitere erfolgreiche Veranstaltung im Kalender der Schönebecker - am Jahresende. "Allerdings nicht noch einmal auf dem Gelände an der Schacht-Kronprinz-Straße", sieht der neue Vorsitzende so gut wie keine Chancen für eine Folgeveranstaltung an der altbekannten Stätte.